«Auffälliges Gepäck» – Flughafen Lübeck kurzzeitig evakuiert

Lübeck (dpa/lno) –

Wegen eines auffälligen Gepäckstückes ist der Lübecker Flughafen am Morgen für kurze Zeit gesperrt und evakuiert worden. «Bei der Durchleuchtung eines Gepäckstückes sind Auffälligkeiten festgestellt worden, die der Sondierung bedurften und es nötig machten, dass vorsorglich Kräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr gerufen wurden», sagte ein Sprecher der Polizei in Lübeck der Deutschen Presse-Agentur.

Rund 200 Fluggäste, die bereits auf ihren Abflug in den Süden warteten, waren von der Evakuierung betroffen. Sie wurden zwischenzeitlich auf einer Betreuungsstelle vor dem Flughafen versorgt. Der Internetseite des Flughafens zufolge sollte kurz nach 9.00 Uhr ein Flieger nach Mallorca abheben.

Schon kurz nach Einsatzbeginn konnten die Kollegen allerdings Entwarnung geben. «Man hat das Gepäckstück geöffnet und konnte feststellen, dass darin kein gefährlicher Gegenstand war.» Stattdessen habe es sich um übliches Handgepäck mit Kleidung und technischen Geräten gehandelt. «Es gab keine Auffälligkeiten. Es war nicht gefährlich.» Der Flug nach Mallorca konnte den Infos des Flughafens zufolge mit gut einstündiger Verspätung abheben.