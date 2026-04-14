A1 nach Lkw-Unfall Richtung Norden gesperrt

Lübeck (dpa/lno) –

Nach einem Lkw-Unfall ist die Autobahn 1 in Richtung Norden gesperrt. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, kippte am Morgen ein Lastwagen zwischen Neustadt-Mitte und Neustadt-Pelzerhaken um und liegt noch immer quer auf der Fahrbahn.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die A1 musste zunächst in beide Richtungen vollständig gesperrt werden. Mittlerweile ist der rechte Fahrstreifen in Richtung Süden wieder befahrbar. Die Unfallursache wird ermittelt.