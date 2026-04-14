Vor Nord-Derby: Hunt lobt Vuskovic und Polzin

Bremen (dpa) –

Der frühere HSV- und Werder-Profi Aaron Hunt glaubt im Nord-Derby zwischen Bremen und Hamburg an einen knappen Erfolg des HSV. «Das wird ein Spiel auf Augenhöhe. Aber wenn die Hamburger personell komplett sein sollten, denke ich, dass sie von der Spielweise einen Tick besser sind», sagte Hunt vor dem brisanten Duell am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Er hat in der Fußball-Bundesliga sowohl für Bremen als auch Hamburg gespielt.

Dass der HSV in der Tabelle vor Werder steht und mit einem Sieg an der Weser den Klassenerhalt fast schon perfekt machen kann, hat für Hunt vor allem mit zwei Personen zu tun: Abwehrchef Luka Vuskovic und Trainer Merlin Polzin. Vor allem der erste 19 Jahre alte Vuskovic hat es Hunt angetan. «Ohne Vuskovic ist der HSV eine andere Mannschaft. Sie ist deutlich schwächer», sagte der 39-Jährige. «Er bringt alles mit, um eine Weltklasse-Karriere anzusteuern.»

Auch Polzin hat Hunt mit seiner Arbeit überzeugt. «Mir gefällt Polzins Herangehensweise bei den Spielen. Der HSV spielt als Aufsteiger eine gute und solide Saison», sagte der frühere Mittelfeldspieler.