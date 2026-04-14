Großeinsatz in Kiel – Brand in Industrieanlage gelöscht

Kiel (dpa/lno) –

In einem Industriegebiet in Kiel ist es zu einem Brand in einem Betrieb gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte ein Mitarbeiter gegen Mitternacht eine Rauchentwicklung in der Industrieanlage bemerkt. Die Feuerwehr rückte mit einem großen Aufgebot an Leuten aus und löschte das Feuer in einem der oberen Stockwerke. Um an versteckte Glutnester zu gelangen, mussten unter anderem unter Atemschutz Rohrleitungen demontiert werden. Nach rund drei Stunden war der Brand gelöscht.

Schadenshöhe noch unklar

Laut Polizei entstand das Feuer durch einen technischen Defekt. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Zur Schadenshöhe gibt es bislang noch keine Informationen.