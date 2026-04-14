Auto prallt gegen Baum – Fahrer stirbt noch am Unfallort

Schiffdorf (dpa/lni) –

In Schiffdorf (Landkreis Cuxhaven) ist ein 21-Jähriger bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, kam der Mann am späten Montagabend mit seinem Auto von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte überhöhte Geschwindigkeit die Ursache gewesen sein. Da es sich um ein Elektroauto handelte, das nach dem Aufprall Feuer fing, gestaltete sich die Bergung des Autos schwierig. Die Feuerwehr löschte den Brand, eine Fachfirma transportierte das Fahrzeug ab.