Kleinwagen prallt gegen Baum – 18-Jähriger tot

Engden (dpa) –

Beim Zusammenstoß mit einem Baum ist ein 18 Jahre alter Autofahrer am Morgen gestorben. Bei dem Unfall in Engden nahe Bad Bentheim wurden vier weitere Autoinsassen schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die vier Männer und eine Frau waren in einem Kleinwagen unterwegs, als das Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte.

Nach dem Zusammenstoß mit dem Baum überschlug sich das Auto den Angaben nach mehrfach und kam nach etwa 200 Metern zum Stillstand. Der Fahrer und zwei Weitere wurden aus dem Auto geschleudert. Der Fahrer starb noch am Unfallort. Bei den weiteren Verletzten handelt es sich um zwei 18-Jährige und einen 17-Jährigen sowie eine 17-Jährige.