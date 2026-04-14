Und wieder Lufthansa-Streik – Flüge in Hamburg fallen aus

Hamburg (dpa/lno) –

Am Hamburger Flughafen müssen Passagiere der Lufthansa weiterhin mit Flugausfällen und Verspätungen rechnen. Die Vereinigung Cockpit (VC) hat heute ihren am Montag begonnenen Pilotenstreik fortgesetzt. In Hamburg fallen deshalb im Laufe des Tages 13 Flüge von und nach Frankfurt am Main sowie 9 Flüge von und nach München aus, wie der Flughafen auf der Internetseite zu den Starts und Landungen veröffentlichte.

Betroffen sind laut Gewerkschaft weiterhin die Gesellschaften Lufthansa, Lufthansa Cargo und Lufthansa Cityline. Die Pilotinnen und Piloten des Ferienfliegers Eurowings sollten hingegen am Dienstag ihre Arbeit wieder aufnehmen.

Dann kommt es allerdings am Mittwoch und Donnerstag bereits zum nächsten Ausstand. Die Kabinengewerkschaft Ufo hat die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter von Lufthansa und Cityline zu einem zweitägigen Streik aufgerufen. Mit dieser fünften Streikwelle des fliegenden Personals wird der Festakt zum 100. Jahrestag der Gründung der ersten Lufthansa an diesem Mittwoch überschattet. Die Gewerkschaften planen eine Kundgebung vor der Unternehmenszentrale am Frankfurter Flughafen.