Frontalkollision bei Jever: Frau lebensgefährlich verletzt

Jever (dpa/lni) –

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B210 bei Jever ist eine 49 Jahre alte Autofahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Ein 27-jähriger Fahrer erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Frau sei am Nachmittag an der Anschlussstelle Jever-Mitte mit Ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort prallte das Auto mit dem entgegenkommenden Wagen des 27-Jährigen zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich eines der Fahrzeuge mehrfach, wie die Polizei weiter mitteilte. Beide Fahrer wurden in den Autos eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der Mann kam ins Krankenhaus, die Frau wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die B210 war während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt. Warum die Autofahrerin auf die Gegenfahrbahn geriet, war noch unklar.