Beifahrerin stirbt bei Unfall – Fahrer schwer verletzt

Unfall auf der Landstraße: Für die Beifahrerin in einem der Autos kommt jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Bodo Schackow/dpa

Golzwarden (dpa/lni) –

Bei Verkehrsunfall im Landkreis Wesermarsch ist eine 69-jährige Beifahrerin zu Tode gekommen, der 77-jährige Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Laut Polizei hatte er auf der Landstraße bei Golzwarden beim Spurwechsel ein neben ihm fahrendes Auto übersehen. Beide Fahrzeuge seien zusammengestoßen und hätten sich überschlagen.

Das Auto des 77-Jährigen sei in den Gegenverkehr geschleudert und dort von einem entgegenkommenden Sattelzug erfasst worden. Beide Insassen wurden eingeklemmt. Die Beifahrerin sei dann noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlegen. Der Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Der Fahrer des anderen Pkw wurde den Angaben zufolge nur leicht verletzt. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Die Straße wurde für die Bergung der Fahrzeuge zeitweise gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern laut Polizei noch an.