Einfamilienhaus gerät in Brand – fünf Bewohner verletzt

Goslar (dpa/lni) –

Bei einem Hausbrand in Goslar sind fünf Bewohner, darunter drei Kinder, verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, brachten Rettungskräfte eine 46 Jahre alte Frau, einen 43-jährigen Mann, zwei 13-jährige Mädchen und einen 5 Jahre alten Jungen vorsorglich in ein Krankenhaus. Wie schwer sie verletzt wurden, war zunächst unklar.

Das Feuer brach laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache am Freitagabend aus. Feuerwehrleute brachten den Brand den Angaben zufolge schnell unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Das Haus sei derzeit nicht bewohnbar. Angaben zur Höhe des Schadens konnte die Polizei zunächst nicht machen.