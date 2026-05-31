Dachstuhl von Wohnhaus brennt – 15 Menschen gerettet

Oldenburg (dpa/lni) –

Beim Brand eines Wohnhauses in Oldenburg ist ein Bewohner über eine Drehleiter gerettet worden. Insgesamt befanden sich 15 Menschen in dem Gebäude, einer von ihnen kam ins Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Brand war in der Nacht in einem Zimmer im zweiten Obergeschoss des ehemaligen Hotels ausgebrochen.

Demnach griffen die Flammen auf den Dachstuhl über. Die Polizei rettete mehrere Menschen aus dem Gebäude. Die Feuerwehr war mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort und löschte die Flammen. Das Haus ist vorerst unbewohnbar. Die Brandursache war zunächst unklar, ein Sachverständiger ist laut Feuerwehr vor Ort. Die Polizei ermittelt.