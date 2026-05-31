Feuerwehr rettet Katzen aus brennender Wohnung in Hamburg

31. Mai 2026 12:34
Einsatzkräfte fanden acht Katzen in der brandbetroffenen Wohnung. (Symbolbild) Sven Hoppe/dpa
Einsatzkräfte fanden acht Katzen in der brandbetroffenen Wohnung. (Symbolbild) Sven Hoppe/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Wohnungsbrand im Hamburger Stadtteil Steilshoop sind drei Katzen verendet. Nach dem Löschen des Küchenbrands in einem Mehrfamilienhaus entdeckten Einsatzkräfte am Samstagabend acht Tiere, wie die Feuerwehr mitteilte. Drei von ihnen waren bereits erstickt. Die übrigen fünf wurden medizinisch versorgt und in eine Tierklinik gebracht, eine davon musste die Feuerwehr wiederbeleben. Eine weitere Katze blieb trotz intensiver Suche verschwunden.

© dpa-infocom, dpa:260531-930-153375/1

Copy LinkCopy Link
Zur Startseite