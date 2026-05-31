Autobahn 7 nach Unfall bei Hann. Münden gesperrt

Vier Menschen sind bei einem Unfall auf der Autobahn 7 leicht verletzt worden. (Symbolbild) Stefan Puchner/dpa

Lutterberg (dpa/lni) –

Nach einem Unfall im Landkreis Göttingen ist die Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Hann. Münden/Lutterberg und Hedemünden in Fahrtrichtung Norden gesperrt. Vier Personen wurden leicht verletzt, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Die Fahrzeuge stauen sich auf einer Länge von rund vier Kilometern. In dem verunglückten Auto befanden sich demnach zwei Erwachsene und vier Kinder.

Das Fahrzeug war laut Polizei in die Mittelschutzplanke gefahren. Durch auslaufende Betriebsstoffe wurde die Fahrbahn verunreinigt. Die Aufräumarbeiten werden demnach voraussichtlich noch bis 13.00 Uhr dauern. Die Unfallursache war zunächst unklar. Zum Alter der Fahrzeuginsassen machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen dauern an.