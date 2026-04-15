Auto kollidiert mit Traktor: Frau leicht verletzt

Am späten Dienstagabend wird eine Autofahrerin im Landkreis Grafschaft Bentheim bei der Kollision mit einem Traktor verletzt. (Symbolbild) Moritz Frankenberg/dpa

Wietmarschen (dpa/lni) –

Bei der Kollision ihres Autos mit einem Traktor im Landkreis Grafschaft Bentheim ist eine Frau leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die 43-Jährige am späten Dienstagabend bei der Gemeinde Wietmarschen aus Unachtsamkeit in den Gegenverkehr geraten.

Dabei sei die Fahrerseite ihres Autos mit dem Rad des entgegenkommenden Traktors eines 37 Jahre alten Mannes kollidiert. Die leicht verletzte Frau sei in ein umliegendes Krankenhaus gebracht worden. Durch die Kollision soll das Auto der Frau nicht mehr fahrbar gewesen sein und auch der Traktor sei beschädigt worden.