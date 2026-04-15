Magyar studierte in Hamburg Jura – und liebt die Hansestadt

Budapest/Hamburg (dpa/lno) –

Der Sieger der ungarischen Parlamentswahl, Péter Magyar, hat einst an der Universität Hamburg studiert. Er sei im Wintersemester 2002/2003 – also vom 1. Oktober 2002 bis zum 31. März 2003 – als Austauschstudent im Fach Rechtswissenschaft immatrikuliert gewesen, teilte ein Sprecher des Hochschulpräsidenten mit. Weitere Informationen zu seinem Aufenthalt in Hamburg lägen der Universität nicht vor, hieß es.

Der voraussichtliche neue Regierungschef hat seine Zeit an der Elbe nach eigenen Worten in guter Erinnerung. Auf einer Pressekonferenz in Budapest hatte sich der 45-Jährige am Montag als «verlässlicher Partner» in der EU angeboten und spontan auf Deutsch gesagt, dass er Hamburg liebe. Leider habe er keine Möglichkeit, die deutsche Sprache zu praktizieren.

Magyars bürgerliche Tisza-Partei hatte am Sonntag die Parlamentswahl in Ungarn mit deutlichem Vorsprung vor der Fidesz-Partei des langjährigen Ministerpräsidenten Viktor Orbán gewonnen. Mit 138 von 199 Mandaten errang Tisza eine Zweidrittelmehrheit, mit der sie auch die Verfassung ändern kann. Auf der Pressekonferenz drang Magyar auf eine schnelle Regierungsbildung.