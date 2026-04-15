Hubschrauber sucht am frühen Morgen nach Einbrecher

Garbsen (dpa/lni) –

Nach einem Einbruch in einen Kiosk in der Region Hannover hat die Polizei zur Suche nach dem Täter einen Polizeihubschrauber eingesetzt. Nach Angaben der Polizei brach ein Unbekannter am frühen Mittwochmorgen die Eingangstür zu dem Kiosk in Garbsen auf. Demnach wurde der unbekannte Täter durch die Alarmanlage gestört und flüchtete mit seiner Beute.

Den Angaben nach wurde umgehend nach der Person gefahndet, wobei die Polizeikräfte von dem Hubschrauber unterstützt wurde. Der Unbekannte konnte allerdings nicht gefunden werden. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen besonders schweren Einbruchdiebstahls auf.