Frau bei Brand verletzt – hoher Sachschaden

Im Landkreis Osterholz verletzt sich eine Bewohnerin bei einem Brand in ihrem Bungalow. (Symbolbild) Hauke-Christian Dittrich/dpa

Lilienthal (dpa/lni) –

Beim Versuch, einen Brand in ihrem Haus im Landkreis Osterholz zu löschen, hat sich eine Frau verletzt. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer in dem Bungalow in der Gemeinde Lilienthal am Dienstagabend aus. Bei dem Löschversuch habe die Frau sich eine Rauchgasvergiftung zugezogen.

Der Bungalow sei stark ausgebrannt, weshalb der Sachschaden derzeit auf ungefähr 400.000 Euro geschätzt werde. Weitere Informationen zu der Frau oder möglichen weiteren Bewohnern des Hauses sind der Polizei laut Sprecher derzeit nicht bekannt.