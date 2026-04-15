Brand in Einfamilienhaus – Jugendlicher verletzt

Mitten in der Nacht bricht im Zimmer eines Jugendlichen in Lübeck Feuer aus. Er verletzt sich bei einem Löschversuch. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Lübeck (dpa/lno) –

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Lübeck ist ein Jugendlicher verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war mitten in der Nacht zu Mittwoch aus bisher unbekannten Gründen ein Feuer im Zimmer des Jugendlichen in dem Haus ausgebrochen, welches auf das Dachgeschoss des Hauses übergriff.

Als der 16-Jährige versucht habe, den Brand zu löschen, habe er sich Brandverletzungen zugezogen. Die Feuerwehr habe zwar verhindern können, dass das Feuer sich weiter ausbreite, trotzdem sollen die fünf Bewohner des Hauses vorerst anders untergebracht werden. Abgesehen von dem Jugendlichen sei niemand verletzt worden. Derzeit werde der Brandschaden auf eine sechsstellige Summe geschätzt.