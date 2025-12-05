Elbtunnel und A7 am Wochenende voll gesperrt

Hamburg (dpa) –

Wegen Bauarbeiten werden die A7 und der Elbtunnel am Freitagabend (22.00 Uhr) in beide Richtungen voll gesperrt. Die Sperrung dauert bis Montagmorgen gegen 5.00 Uhr, wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Hamburg-Stellingen und -Heimfeld. Während der Sperrung sollen südlich des Elbtunnels neue Verkehrszeichenbrücken aufgebaut und bestehende mit moderner Technik ausgestattet werden.

Dem überregionalen Verkehr in Richtung Hannover wird empfohlen, die A7 bereits in Neumünster-Süd zu verlassen. Die Umleitungsstrecke geht von dort über die B205, die A21 und ab dem Kreuz Bargteheide über die A1 an Hamburg vorbei wieder zur A7. In Richtung Flensburg beginnt diese Ausweichroute am Maschener Kreuz südlich von Hamburg.

HSV-Heimspiel am Sonntag

Schwierig dürfte die Lage am Sonntag werden, wenn der HSV am Nachmittag Werder Bremen zu einem Heimspiel im Volksparkstadion empfängt. Den aus Süden kommenden Fans stehe ab den Elbbrücken die innerstädtische Ausweichstrecke über die B4 zur Verfügung, hieß es. Die Polizei rief dazu auf, möglichst die Bahn zu nutzen oder Hamburg weiträumig zu umfahren.