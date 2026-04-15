Brand in Carport sorgt für sechsstelligen Schaden

Lathen (dpa/lni) –

Im Emsland ist bei einem Brand in einem Carport ein hoher Sachschaden entstanden. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer bei Mülltonnen in dem Carport in der Gemeinde Lathen aus. Dieses soll sich schnell ausgebreitet und schließlich den ganzen Abstellplatz erfasst haben.

Das Feuer habe drei Autos und mehrere Fahrräder beschädigt. Die Hitze habe außerdem angrenzende Gebäudeteile wie Terassenabdeckungen und eine Haustür sowie Bäume beschädigt. Insgesamt werde der Schaden auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Es sei niemand verletzt worden.