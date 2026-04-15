Weiterer Streik bei Lufthansa sorgt für Ausfälle in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Passagiere der Lufthansa müssen trotz des beendeten Pilotenstreiks auch in Hamburg weiter mit Flugausfällen rechnen. Seit Mitternacht streiken die rund 20.000 Flugbegleiter von Lufthansa und Cityline. In Hamburg wurden deshalb im Laufe des Tages 20 Flüge von und nach Frankfurt am Main sowie 22 Flüge von und nach München aus gestrichen, wie der Flughafen am Morgen auf der Internetseite zu den Starts und Landungen veröffentlichte.

Zu dieser Streikwelle des fliegenden Personals bis einschließlich Donnerstag hat die Kabinengewerkschaft Ufo aufgerufen. Sie will in dem Tarifkonflikt bessere Arbeitsbedingungen im Manteltarif erreichen.

Nächster Streik schon angekündigt

Zudem kündigte die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) schon die nächsten Streiks bei der Lufthansa an: So soll ein Ausstand am Donnerstag und Freitag die Kerngesellschaft Lufthansa, die Frachtgesellschaft Cargo AG und die Regionalgesellschaft CityLine treffen. Der Ferienflieger Eurowings soll ferner am Donnerstag bestreikt werden. Zugleich schlägt VC ein Schlichtungsverfahren vor, um den Tarifkonflikt zu lösen, wozu die Lufthansa sich grundsätzlich bereit erklärte.