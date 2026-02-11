Auf die Autofahrer:innen in Bremen und die Pendler:innen aus dem Umland kommen verkehrstechnisch schwere Zeiten zu. Die Planungs- und Baugesellschaften des Bundes und der Länder haben am heutigen Mittwoch ihre Planungen für die kommenden Jahre vorgestellt. Und diese Bauvorhaben werden für ordentlich Staus und Behinderungen in der Region sorgen. Im Bremer Süden beispielsweise wird die neue Autobahn 281 an das bestehende Straßennetz angeschlossen. Dafür muss ein neuer Tunnel her. Bedeutet: Autos, Lastwagen und Busse fahren nicht mehr auf zwei Ebenen oben und unten, sondern nur noch oben. Und das bei etwa 30.000 Fahrzeugen pro Tag.
