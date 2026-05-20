Prozess um mutmaßlichen Missbrauch auf Spielplatz beginnt

Hannover (dpa/lni) –

Vor dem Landgericht Hannover beginnt heute (9.00 Uhr) ein Prozess wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern. Angeklagt ist ein im Jahr 1986 geborener Mann. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, sich im April 2023 nach vorheriger Verabredung über den Instant-Messaging-Dienst Snapchat nachts mit einem zwölfjährigen Mädchen auf einem Spielplatz in Barsinghausen getroffen und es dort sexuell missbraucht zu haben.

Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren droht

Der Prozess findet vor der Jugendkammer statt. Ein weiterer Verhandlungstermin ist nach Angaben des Landgerichts für Freitag geplant. Bei einer Verurteilung wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern droht dem Mann nach dem Strafgesetzbuch eine Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.