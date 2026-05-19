Viele Spitzenpolitiker:innen aus Schleswig-Holstein sind am heutigen Dienstag in Berlin, denn dort begrüßt Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) die Gäste zum alljährlichen Sommerempfang in der Landesvertretung von Schleswig-Holstein. Zum Fest zeigt das nördlichste Bundesland, was es zu bieten hat: Musik, norddeutsche Kulinarik, Vorreiter im Bereich erneuerbare Energien sein und eine enge Verbundenheit mit dem Nachbarland Dänemark.

SAT.1 REGIONAL-Reporter Niels Döring-Just war live aus Berlin zugeschaltet.