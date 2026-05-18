Rund 44.000 Auszubildende gibt es in Schleswig-Holstein. Viele von ihnen haben mit einem Praktikum angefangen, um erstmal in die Firma reinzuschnuppern. Im August startet das neue Ausbildungsjahr. Jetzt ist also die Zeit gekommen, in die Betriebe zu schauen – passend dazu startete am Montag die „Woche des Praktikums“.