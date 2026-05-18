Zerstörte Wahlplakate, Angriffe auf Politiker:innen oder Spionage-Drohnen über Industrieanlagen: Das sind alles Fälle von politisch motivierter Kriminalität. Allein in Niedersachsen wurden im vergangenen Jahr mehr als 8.300 solcher Fälle registriert. Das ist durchaus mit Sorge zu beobachten, denn diese Statistik, die Innenministerin Daniela Behrens (SPD) am Montag in Hannover vorgestellt hat, gilt als ein wichtiger Indikator für die Radikalisierung innerhalb der Gesellschaft.