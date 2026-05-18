Zerstörte Wahlplakate, Angriffe auf Politiker:innen oder Spionage-Drohnen über Industrieanlagen: Das sind alles Fälle von politisch motivierter Kriminalität. Allein in Niedersachsen wurden im vergangenen Jahr mehr als 8.300 solcher Fälle registriert. Das ist durchaus mit Sorge zu beobachten, denn diese Statistik, die Innenministerin Daniela Behrens (SPD) am Montag in Hannover vorgestellt hat, gilt als ein wichtiger Indikator für die Radikalisierung innerhalb der Gesellschaft.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“
„Super-Recognizer“: Einer der seltensten Fahnder bei der Bundespolizei18.05.2026 10:47 Uhr
Super-Recognizer sind Menschen, die sich besonders gut Gesichter merken und sie teilweise auch Jahre später wiedererkennen können. Menschen mit dieser seltenen Fähigkeit arbeiten auch bei der Polizei...
Autofahrer stirbt bei Unfall auf der B7715.05.2026 18:41 Uhr
Bei einem Verkehrsunfall auf der B77 (Schleswig-Holstein) ist am Donnerstagabend ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der Pkw ist frontal mit einem entgegenkommenden Milch-Tankzug kollidiert. Die Wucht des...
Unterwegs mit der Autobahnpolizei Hildesheim15.05.2026 12:03 Uhr
Die Polizei ist Tag und Nacht auf Niedersachsens Autobahnen im Einsatz. Gerade auf der A7, einer der wichtigsten Verkehrsachsen Deutschlands, ist die Hildesheimer Autobahnpolizei ständig gefordert. Unfälle,...
Bibeln und Gesangbücher in Kirche in Delmenhorst angezündet14.05.2026 20:57 Uhr
Unbekannte haben in einer Kirche in Delmenhorst (Niedersachsen) Bibeln und Gesangbücher angezündet. Die Täter:innen legten die Bücher am Mittwoch auf einem Tisch zusammen und steckten diese an,...
Zollbilanz 2025: Mehr als 1,5 Tonnen Kokain in bremischen Häfen sichergestellt13.05.2026 16:57 Uhr
Mehr als eineinhalb Tonnen Kokain hat der Zoll im vergangenen Jahr in den bremischen Häfen sichergestellt. Diese Bilanz hat das Hauptzollamt Bremen vorgestellt. Die Menge liegt deutlich...
Großbrand auf Recyclinghof nahe der A1 in Lensahn13.05.2026 16:35 Uhr
Auf einem Recyclinghof in Lensahn (Schleswig-Holstein) ist am Dienstagabend ein Großfeuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Auf dem unmittelbar an der A1 gelegenen Gelände stand ein etwa 400...