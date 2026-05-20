Sperrungen auf A1 und A23 – Staus zu Pfingsten erwartet

Wegen Bauarbeiten an der Norderelbbrücke wird die A1 in dem Bereich am Wochenende in Richtung Bremen voll gesperrt. (Archivbild) Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Ein langes Wochenende, Ferien in mehreren Bundesländern und sommerliche Temperaturen dürften viele Urlauber und Ausflügler über Pfingsten an die Strände von Nord- und Ostsee locken. Der ADAC erwartet starken Reiseverkehr zu den Ferienorten in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Der staureichste Tag werde der Freitag sein, heißt es.

Mit erheblichen Behinderungen müssen Autofahrer vor allem im Raum Hamburg rechnen. Zwei Autobahnen werden in jeweils einer Richtung voll gesperrt. Eine der Sperrungen betrifft die A1 in Richtung Bremen. An der Norderelbbrücke müssen nach Angaben der Autobahn GmbH die stählernen Übergangskonstruktionen an den Brückenrändern ausgetauscht werden.

Der Verkehr wird ab dem Kreuz Hamburg-Ost oder der Anschlussstelle Hamburg-Billstedt durch das Stadtgebiet umgeleitet. Die Route führt über die innerstädtischen Elbbrücken und die A255 wieder zur A1. Autofahrern mit überregionalem Ziel wird empfohlen, bereits ab dem Kreuz Lübeck über die A20, A21 und B205 zur A7 bei Neumünster-Süd zu fahren.

Die Vollsperrung der Richtungsfahrbahn zwischen Billstedt und dem Dreieck Norderelbe beginnt am Freitagabend um 20.00 Uhr und soll am Montagmorgen um 5.00 Uhr enden. Während der Sperrung können Autofahrer von der A25 aus Richtung Geesthacht nicht am Dreieck Hamburg-Südost auf die A1 auffahren.

Vollsperrung auf A23 in Richtung Nordsee

Die A23 Hamburg-Heide wird über Pfingsten in Richtung Norden für vier Tage voll gesperrt. Betroffen sind Reisende auf dem Weg zur Nordseeküste Schleswig-Holsteins, etwa nach Büsum, St. Peter-Ording und Sylt. Die Sperrung der Richtungsfahrbahn zwischen dem Dreieck Hamburg-Nordwest und der Anschlussstelle Pinneberg-Süd beginnt am Donnerstagabend um 19.00 Uhr, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Sie soll am Pfingstmontag um 20.00 Uhr enden.

Auf der A7 verzögern die seit Jahren bestehenden Baustellen südlich und nördlich des Elbtunnels den Verkehr, auch wenn sowohl in Richtung Flensburg als auch Hannover je drei Fahrspuren befahrbar sind. Da ein Teil des Verkehrs von der gesperrten A23 über die A7 und die B430 ab Neumünster-Mitte ausweichen soll, ist am Wochenende mit einer besonders vollen Autobahn ab dem Dreieck Hamburg-Nordwest in Richtung Flensburg zu rechnen.

Weitere Baustellen in Schleswig-Holstein

Die Köhlbrandbrücke, über die eine wichtige Verbindung zwischen beiden Autobahnen durch den Hafen verläuft, ist von Freitag bis Pfingstmontag ist wegen Reparatur- und Wartungsarbeiten ebenfalls voll gesperrt. Allerdings hat die Brücke für den Urlauberverkehr keine große Bedeutung.

In Schleswig-Holstein sorgt der Neubau der Rader Hochbrücke über den Nordostseekanal immer wieder für Stau auf der A7 bei Rendsburg. An der A1 gibt es noch bis Juni eine Baustelle zwischen Pansdorf und Sereetz (Ostholstein) nördlich von Lübeck. Nach Angaben der Autobahn GmbH steht dem Verkehr nur ein Fahrstreifen je Richtung zur Verfügung. Erst am Dienstag nach Pfingsten soll eine zweite Spur in Richtung Fehmarn freigegeben werden.