Das Land Schleswig-Holstein und die Gemeinden wollten eigentlich gemeinsam Straßen, Spielplätze und Parks sanieren. Doch beim Geld hakt es gewaltig. Aus gemeinsam scheint sich nun ein Konkurrenzkampf um Fördergelder zu entwickeln.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
„Woche des Praktikums“ in Schleswig-Holstein: Welcher Job passt zu mir?18.05.2026 16:03 Uhr
Rund 44.000 Auszubildende gibt es in Schleswig-Holstein. Viele von ihnen haben mit einem Praktikum angefangen, um erstmal in die Firma reinzuschnuppern. Im August startet das neue Ausbildungsjahr....
Politisch motivierte Kriminalität in Niedersachsen: Aktuelle Statistik gibt Grund zur Sorge18.05.2026 15:51 Uhr
Zerstörte Wahlplakate, Angriffe auf Politiker:innen oder Spionage-Drohnen über Industrieanlagen: Das sind alles Fälle von politisch motivierter Kriminalität. Allein in Niedersachsen wurden im vergangenen Jahr mehr als 8.300...
Signalkabel gestohlen: Probleme bei der S-Bahn Hannover18.05.2026 09:11 Uhr
Bei der S-Bahn in Hannover (Niedersachsen) kommt es wegen gestohlener Signalkabel zu Problemen. Vor allem auf den Linien S4, S6, S61 und S7 kommt es zu Einschränkungen,...
Toter Wal bleibt laut Behörden voraussichtlich in Dänemark18.05.2026 06:31 Uhr
Der als „Timmy“ bekannte tote Buckelwal wird aller Voraussicht nach vor der dänischen Insel Anholt liegen bleiben. Das Tier befinde sich in dänischem Gebiet, und die dortigen...
Köhlbrandbrücke am Wochenende voll gesperrt15.05.2026 08:48 Uhr
Mit einer dreitägigen Vollsperrung beginnen am Freitagabend um 21:00 Uhr mehrwöchige Reparatur- und Wartungsarbeiten an der Köhlbrandbrücke. Am kommenden Montagmorgen soll der Verkehr ab 5:00 Uhr zunächst...
Preiserhöhung bei Milka-Schokolade: Mondelez verstößt gegen Wettbewerbsrecht13.05.2026 17:05 Uhr
Im Streit um eine versteckte Preiserhöhung bei Milka-Schokolade hat die Verbraucherzentrale Hamburg vor dem Landgericht Bremen gegen den Hersteller Mondelez Recht bekommen. Das Unternehmen hatte mehrere Tafeln...