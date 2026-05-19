Bis zu eine Milliarde Euro soll es von der Europäischen Investitionsbank für die Hamburger Strom-Infrastruktur und neue Elektrobusse der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) geben – kein Geschenk, aber zu sehr günstigen Konditionen kann das Geld fließen. Dies wurde am heutigen Dienstag bekanntgegeben. 188 Elektrobusse sollen unter anderem von dem Milliardenkredit angeschafft werden.
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