Bis zu eine Milliarde Euro soll es von der Europäischen Investitionsbank für die Hamburger Strom-Infrastruktur und neue Elektrobusse der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) geben – kein Geschenk, aber zu sehr günstigen Konditionen kann das Geld fließen. Dies wurde am heutigen Dienstag bekanntgegeben. 188 Elektrobusse sollen unter anderem von dem Milliardenkredit angeschafft werden.