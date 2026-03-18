In Hafen von Cuxhaven (Niedersachsen) entstehen derzeit drei neue Schiffsliegeplätze für die Windkraftlogistik. Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) hat das Projekt von Beginn an begleitet, damals noch in seiner Funktion als niedersächsischer Wirtschaftsminister. Am heutigen Mittwoch war er wieder zu Besuch, um sich über den aktuellen Fortschritt zu informieren.
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