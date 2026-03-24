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„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ist ein bundesweites Netzwerk an dem 5.000 Schulen teilnehmen. Eine davon ist die Friedrich-List-Schule in Lübeck (Schleswig-Holstein). Sie feiert am heutigen Dienstag ihr zehnjähriges Jubiläum. Hunderte von Seminaren, Workshops und Aktionen gegen Diskriminierung haben die Schüler:innen dort durchgeführt.

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Landesfinale von „Jugend debattiert“ in Bremischer Bürgerschaft

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Soll es in Niedersachsen ein Handyverbot an Schulen geben? Mit dieser Frage hat sich am Freitag der Kultusausschuss des Niedersächsischen Landtags beschäftigt. Die rot-grüne Regierung will, dass...

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An der Uni Hamburg ist die Zukunft erstmal gewiss. Die Universität darf den Exzellenz-Status behalten. Das steht natürlich für Renommee und herausragende Forschung und bedeutet eine Förderung...

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