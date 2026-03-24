„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ist ein bundesweites Netzwerk an dem 5.000 Schulen teilnehmen. Eine davon ist die Friedrich-List-Schule in Lübeck (Schleswig-Holstein). Sie feiert am heutigen Dienstag ihr zehnjähriges Jubiläum. Hunderte von Seminaren, Workshops und Aktionen gegen Diskriminierung haben die Schüler:innen dort durchgeführt.