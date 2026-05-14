Baby nach Unfall in Hamburg verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Baby sowie fünf weitere Menschen sind bei einem Verkehrsunfall im Hamburger Stadtteil Stellingen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein Auto am Mittwochabend nahe der Barclays Arena zu schnell an einer Kreuzung unterwegs. Es sei mit einem Wagen kollidiert, der gerade abbiegen wollte, hieß es weiter.

Die insgesamt sechs Insassen der beiden Autos seien leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Unter ihnen auch der Säugling. Weitere Angaben zu den Verletzten lagen zunächst vor. Zuvor berichtete die «Hamburger Morgenpost».