Feuer verursacht hohen Schaden in Soltau

Die Feuerwehr löschte die Flammen, die bereits von der Garage auf das Haus übergegriffen hatten. (Symbolbild) Uwe Anspach/dpa

Soltau (dpa/lni) –

Zwischen 200.000 und 300.000 Euro Schaden sind schätzungsweise durch ein nächtliches Feuer in Soltau (Landkreis Heidekreis) entstanden. Die Flammen griffen am frühen Donnerstagmorgen von einer in Brand geratenen Garage auf ein Wohnhaus über, wie die Polizei mitteilte.

Alle Bewohner atmeten Rauch ein, haben es jedoch rechtzeitig aus dem Haus geschafft. Anders als die hohe Schadenssumme es vermuten lässt, ist das Haus weiterhin bewohnbar. Wie es zu dem Feuer kam, ist aktuell noch unklar.