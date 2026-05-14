25-Jähriger stirbt bei Unfall nach Überholmanöver

Hoogstede (dpa/lni) –

Bei einem Unfall während eines Überholmanövers ist ein 25-Jähriger gestorben. Der Mann war beim Wiedereinfädeln nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall ereignete sich demnach am Mittwoch auf einer Straße bei Hoogstede in der Grafschaft Bentheim.

Die genaue Unfallursache war den Angaben nach zunächst nicht bekannt. Der Fahrer wurde demnach in seinem Transporter eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Die Straße war zeitweilig gesperrt.