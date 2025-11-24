Schnee und Schneeregen sorgten in vielen Teilen Norddeutschlands in der Nacht zu Montag für gefährlich glatte Straßen. Allein in Schleswig-Holstein kam es zu rund 50 Glätteunfällen. Der schwerste passierte auf der A7 zwischen Großenaspe und Bad Bramstedt. Um kurz vor Mitternacht fuhr ein Lkw in die Leitplanke. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Süden vollgesperrt werden. Und nur 100 Meter weiter überschlug sich ein Pkw. Der Grund: Das Fahrzeug hatte noch Sommerreifen drauf.