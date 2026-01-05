Eine 26-jährige Frau wurde im vergangenen Juli von ihrem Nachbarn an ihrer Eingangstür angegriffen und mit einem Messer so schwer verletzt, dass sie starb. Am heutigen Montag hat der Prozess vor dem Landgericht Hannover begonnen. Laut Anklage soll der 31-Jährige die junge Frau aus niedrigen Beweggründen und heimtückisch getötet haben.
