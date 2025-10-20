Der Louvre in Paris wurde am Sonntag Opfer eines dreisten und spektakulären Diebstahls. Innerhalb von weniger als zehn Minuten konnten die Kriminellen acht wertvolle Schmuckstücke rauben. Den Tätern gelang die Flucht, von ihnen und der Beute fehlt jede Spur. Vor zwei Jahren wurde das Roemer- und Pelizaeus-Museum in Hildesheim (Niedersachsen) ebenfalls Opfer eines Einbruchs. Mit den Folgen hat das Museum noch heute zu kämpfen.