Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Am Samstag öffnet in Hannover (Niedersachsen) das Murmiland seine Türen. Dort kommen dann vor allem wieder die kleinen Besucher:innen auf ihre Kosten. Am heutigen Freitag wurden die Kugelbahnen für die Murmeln aufgebaut.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“

Video02:59 Min.

Harlem Globetrotters spielen mit Schülern in Hannover Basketball

06.03.2026 17:38 Uhr

Die Harlem Globetrotters feiern in diesem Jahr 100-jähriges Bestehen. Dafür sind die US-Basketballer aktuell auf Promotour. Am heutigen Freitag waren drei von ihnen in einer Schule in...

Video02:15 Min.

Bremer Ausbildungsfonds in der Kritik

06.03.2026 16:46 Uhr

Betriebe, die ausbilden, bekommen einen Zuschuss – und wer nicht ausbildet, muss zahlen. So funktioniert das Prinzip des Bremer Ausbildungsfonds. Nun kritisieren die Grünen aber, dass der...

Video02:31 Min.

Krötenwanderung: Naturschützer helfen Tieren in Niedersachsen über die Straße

06.03.2026 16:25 Uhr

Jetzt im Frühjahr beginnt in ganz Niedersachsen die Krötenwanderung. Dann machen sich Frösche und Kröten zu ihren Laichplätzen auf. Es ist eine gefährliche Reise für die Tiere....

Video03:15 Min.

„Big Wave“-Surferin Lena Kemna aus Bremen ist erste Deutsche in dieser Disziplin

06.03.2026 16:13 Uhr

Bis zu zehn Meter hoch sind die Wellen, auf denen Lena Kemna unterwegs ist. Damit gilt die Bremerin als erste deutsche „Big Wave“-Surferin – einer Disziplin, in...

Video02:48 Min.

„Jungs vun de Waterkant“: Stück über berühmte Gebrüder Wolf im Hamburger Ohnsorg-Theater

06.03.2026 14:00 Uhr

Das Lied vom Jungen mit dem Tüdelband ist die inoffizielle Hamburg-Hymne. Aber die wenigsten Menschen kennen die Geschichte der Gebrüder Wolf, den Stars der goldenen 1920er Jahre...

Video02:05 Min.

Letzte Vorbereitungen für Matthiae-Mahl 2026 in Hamburg

06.03.2026 11:59 Uhr

Am heutigen Freitag findet das Matthiae-Mahl im Hamburger Rathaus statt. Es ist ein traditionelles Festmahl, das es schon seit über 600 Jahren gibt. Hunderte geladene Gäste aus...

Zur Startseite