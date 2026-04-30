Polizeiwagen stößt mit Auto zusammen – fünf Verletzte

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einer Kollision eines Streifenwagens mit einem weiteren Auto in Hamburg-Billstedt sind fünf Menschen, darunter zwei Kinder, verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, stuften Notärzte vor Ort die Verletzungen bei einem Kind als lebensgefährlich ein. Ein Rettungshubschrauber brachte es ins Krankenhaus. Ein Erwachsener wurde der Feuerwehr zufolge schwer verletzt. Ein weiteres Kind sowie die am Unfall beteiligten Polizisten erlitten leichte Verletzungen, wie es hieß.

Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, stießen die beiden Fahrzeuge am Nachmittag zusammen. Die Unfallursache sei bislang noch unklar.