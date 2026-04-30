Hexen und Teufel feiern Walpurgis im Harz

Wernigerode (dpa/sa) –

Im Harz feiern schaurig als Hexen und Teufel verkleidete Menschen Walpurgis. Bereits am Nachmittag strömten kostümierte Besucherinnen und Besucher zu einem Sturm des Rathauses in Wernigerode. Auch in mehr als 20 anderen Orten in dem Mittelgebirge standen die traditionellen Feiern an. Einem alten Brauch nach wird zu Walpurgis der Winter ausgetrieben.

Zu den Hochburgen zählen Schierke, Wernigerode oder Thale in Sachsen-Anhalt sowie Braunlage, St. Andreasberg oder Hahnenklee auf niedersächsischer Seite. Die Orte werden dazu bereits Wochen vor den Feierlichkeiten mit Hexenpuppen und anderen gruseligen Dekorationen geschmückt.