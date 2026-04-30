Gefallen am Gewinnen: Kiel will Klassenerhalt perfekt machen

Kiel (dpa) –

Noch vor sieben Wochen stand Holstein Kiel in der 2. Fußball-Bundesliga auf einem direkten Abstiegsplatz. Nach vier Siegen in den vergangenen fünf Spielen können die «Störche» im Nordduell mit Eintracht Braunschweig (Samstag, 13.00 Uhr/Sky) den Klassenerhalt schon am drittletzten Spieltag perfekt machen.

«Wir wollen alle Steine aus dem Weg räumen. Das haben die Jungs bisher geschafft», sagte Trainer Tim Walter. «Das ist der Weg, den wir eingeschlagen haben. Von dem Weg kommen wir nicht mehr ab. Die Jungs haben Gefallen gefunden am Gewinnen. Das sollen sie ruhig auch so weitermachen.»

Kiel-Spieler Tohumcu doch gesperrt

Für Wirbel sorgte vor diesem Spiel die Personalie Umut Tohumcu. Beim Kieler 1:0-Sieg bei Hertha BSC sah der Mittelfeldspieler seine fünfte Gelbe Karte in dieser Saison. Da er zwei dieser Verwarnungen in der Hinrunde als Spieler von 1899 Hoffenheim kassierte, gingen die Holstein-Verantwortlichen zunächst davon aus, dass Gelbe Karten in einer Spielzeit nicht Liga-übergreifend gezählt werden. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) stellte aber genau das noch einmal klar. Damit fehlt die Hoffenheim-Leihgabe gegen Braunschweig gesperrt.

«Wir haben, seit ich hier bin, nicht einmal mit der gleichen Aufstellung gespielt. Aber es geht trotzdem. Ich vertraue all meinen Spielern», sagte Walter.

Nordrivale Braunschweig ist als Tabellen-14. mit vier Punkten weniger in deutlich größerer Abstiegsgefahr. Trotzdem lobte der Kieler Trainer den nächsten Gegner: «Ekelhaft ist ein doofer Ausdruck. Die sind einfach sehr wild. Es ist schwer, gegen sie zu spielen. Braunschweig ist eine sehr gute Mannschaft.»