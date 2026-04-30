Neben Polizeiwache von Uetersen: Brand in Mehrfamilienhaus

Bei einem Mehrfamilienhaus direkt neben der Polizeiwache von Uetersen (Kreis Pinneberg) ist der Dachstuhl in Flammen aufgegangen. (Symbolbild) Bernd Weißbrod/dpa

Uetersen (dpa/lno) –

In einem Mehrfamilienhaus direkt neben der Polizeiwache von Uetersen (Kreis Pinneberg) ist der Dachstuhl in Flammen aufgegangen. Über Verletzte und die Brandursache sei derzeit nichts bekannt, teilte die Feuerwehr mit. Die Löscharbeiten liefen noch. Mehr als 60 Kräfte mehrerer freiwilliger Feuerwehren seien im Einsatz.

«Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte schlugen Flammen aus dem Dach des dreistöckigen Gebäudes», erklärte die Feuerwehr. Wegen der starken Rauchentwicklung sei die Bevölkerung über die Warn-App NINA aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Klimaanlagen auszustellen.