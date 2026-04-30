Mehrere Stolpersteine in Göttingen beschmiert

Göttingen (dpa/lni) –

Unbekannte haben mehrere Stolpersteine in der Göttinger Innenstadt beschmiert. Die Ermittler schließen eine politische Motivation hinter der Sachbeschädigung nicht aus, wie die Polizei mitteilte. Passanten seien die mit einer «unbekannten, klebstoffartigen Substanz» beschmutzen Gedenkplatten am Mittag aufgefallen.

Bei der Substanz kann es sich laut der Ermittler um Sekundenkleber handeln. Die Inschriften auf den Steinen seien nicht mehr lesbar. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben. Der Staatsschutz wurde eingeschaltet.

Stolpersteine sind kleine Messingplatten, die in den Boden vor ehemaligen Wohnhäusern oder Arbeitsorten von NS-Opfern eingelassen sind. Auf den Platten sind Namen, Daten und das Schicksal der Menschen eingraviert. Allein in Göttingen gibt es rund 100 dieser Steine.