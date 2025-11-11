Um auf problematische Handynutzung bei Kindern und Jugendlichen aufmerksam zu machen, haben der Mitgründer des Miniatur Wunderlands Frederik Braun und seine Frau Johanna den Song „Bildschirmblick“ produziert.

Bei rund 1,3 Millionen Jugendliche zwischen zehn und 17 Jahren ist die Handynutzung problematisch hoch. Das zeigt eine Studie der DAK gemeinsam mit dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE).

SAT.1 REGIONAL-Moderatorin Amelie Harmgarth hat im Studio mit Frederik und Johanna Braun über ihren neuen Song gesprochen.