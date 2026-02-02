Immer wieder wird Metall geklaut. Die Täter:innen schlagen auf Baustellen zu oder schneiden Kabel an Ladesäulen ab. Vor wenigen Tagen wurden mehrere Kupferrohre am Hildesheimer Dom (Niedersachsen) gestohlen. Und auch andere Kirchen im Landkreis sind von Metall-Diebstählen betroffen.