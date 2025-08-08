In Hamburg steht seit Freitag ein 25-Jähriger vor Gericht, dem unter anderem versuchter Totschlag vorgeworfen wird. Im Februar soll er nachts zunächst eine 19-jährige Frau an einer Bushaltestelle zu Boden geschlagen und getreten haben. Bewaffnet mit einem Messer soll er dann auf einen Autofahrer eingestochen haben, in dessen Auto er zuvor mit hoher Geschwindigkeit hineingefahren war. Als herbeigerufene Polizisten ihn festnehmen wollten, soll er einem Beamten ins Gesicht geschlagen haben. Der Prozess ist auf zehn Verhandlungstage angesetzt.