Die Zahl der Wolfsangriffe hat in diesem Jahr in Niedersachsen zugenommen. Laut Landesjägerschaft seien 301 Wolfsangriffe auf Nutztiere amtlich bestätigt worden. Allerdings wurden dabei insgesamt weniger Tiere getötet als im Vorjahr. Von den 667 gerissenen Tieren waren 2025 die große Mehrheit Schafe. Doch auch 38 Rinder, 4 Pferde und 11 Ziegen kamen laut Landesjägerschaft ums Leben. Die meisten Wolfsangriffe wurden im Landkreis Cuxhaven registriert.
