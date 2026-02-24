Holstein Kiel hat einen neuen Cheftrainer: Tim Walter. Am Dienstagmorgen wurde Marcel Rapp als bisheriger Trainer entlassen. Die zuletzt fünf Niederlagen in Folge waren der Vereinsführung zu viel. Die Störche stellten kurz danach Tim Walter offiziell als neuen Cheftrainer vor. Er ist ein alter Bekannter, trainierte Holstein Kiel schon in der Saison 2018/19 und kennt sich in der 2. Liga auch aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit beim HSV sehr gut aus.

Rapp war viereinhalb Jahre Cheftrainer der Störche

Marcel Rapp war viereinhalb Jahre Cheftrainer bei der KSV Holstein. Gemeinsam mit Co-Trainer Alexander Hahn endet nun seine Ära an der Kieler Förde. Der Verein teile mit, dass nach langen, internen Diskussionen die Entscheidung am Dienstag gemeinsam und einvernehmlich getroffen wurde, um einen neuen Impuls auf der Trainerposition zu setzen.

Ein besonderer Meilenstein von Rapps Amtzeit war der historische Aufstieg in die Bundesliga im Mai 2024. Insgesamt war der 46-Jährige in 160 Pflichtspielen für Holstein Kiel als Cheftrainer tätig und prägte eine sportlich sehr erfolgreiche Phase des Vereins.

Rapp selbst äußerte sich zur Beendigung der Zusammenarbeit: „Ich blicke mit großer Dankbarkeit und ebenso großer Überzeugung auf meine Zeit bei Holstein Kiel zurück. Wir haben in den vergangenen Jahren gemeinsam eine klare sportliche Identität entwickelt, Strukturen aufgebaut und mit dem Aufstieg in die Bundesliga Vereinsgeschichte geschrieben.[…] Holstein Kiel wird für mich immer ein besonderer Club bleiben, und ich wünsche der Mannschaft für die Restsaison und darüber hinaus viel Erfolg.“

