Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Holstein Kiel hat einen neuen Cheftrainer: Tim Walter. Am Dienstagmorgen wurde Marcel Rapp als bisheriger Trainer entlassen. Die zuletzt fünf Niederlagen in Folge waren der Vereinsführung zu viel. Die Störche stellten kurz danach Tim Walter offiziell als neuen Cheftrainer vor. Er ist ein alter Bekannter, trainierte Holstein Kiel schon in der Saison 2018/19 und kennt sich in der 2. Liga auch aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit beim HSV sehr gut aus.

Rapp war viereinhalb Jahre Cheftrainer der Störche

Marcel Rapp war viereinhalb Jahre Cheftrainer bei der KSV Holstein. Gemeinsam mit Co-Trainer Alexander Hahn endet nun seine Ära an der Kieler Förde. Der Verein teile mit, dass nach langen, internen Diskussionen die Entscheidung am Dienstag gemeinsam und einvernehmlich getroffen wurde, um einen neuen Impuls auf der Trainerposition zu setzen.

Ein besonderer Meilenstein von Rapps Amtzeit war der historische Aufstieg in die Bundesliga im Mai 2024. Insgesamt war der 46-Jährige in 160 Pflichtspielen für Holstein Kiel als Cheftrainer tätig und prägte eine sportlich sehr erfolgreiche Phase des Vereins.

Rapp selbst äußerte sich zur Beendigung der Zusammenarbeit: „Ich blicke mit großer Dankbarkeit und ebenso großer Überzeugung auf meine Zeit bei Holstein Kiel zurück. Wir haben in den vergangenen Jahren gemeinsam eine klare sportliche Identität entwickelt, Strukturen aufgebaut und mit dem Aufstieg in die Bundesliga Vereinsgeschichte geschrieben.[…] Holstein Kiel wird für mich immer ein besonderer Club bleiben, und ich wünsche der Mannschaft für die Restsaison und darüber hinaus viel Erfolg.“

SAT.1 REGIONAL/Holstein Kiel

WEITERE BEITRÄGE AUS „Sport“

Champions League: Frauen des VfL Wolfsburg erreichen Viertelfinale

20.02.2026 07:57 Uhr

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben das Viertelfinale der Champions League erreicht. Der Tabellenzweite der Bundesliga gewann das Playoff-Rückspiel beim italienischen Meister Juventus Turin mit 2:0 (1:0)....

Video02:02 Min.

HSV-Frauen kämpfen im Nordderby gegen Werder um wichtige Punkte

19.02.2026 16:16 Uhr

Die HSV-Frauen treffen am Sonnabend auf Werder Bremen im Hamburger Volksparkstadion. Seit dieser Saison spielen sie wieder in der ersten Bundesliga, stehen aktuell aber knapp über den...

Video03:12 Min.

Laserball in Kiel: Wenn Lasertag auf Fußball trifft

19.02.2026 12:02 Uhr

Laserball ist eine spannende Mischung aus Lasertag und Fußball: Zwei Teams, zwei Tore, Angriff und Abwehr. Gepasst wird virtuell, von Weste zu Weste über den eigenen Phaser,...

Video02:40 Min.

20. Hamburger Sportgala: Das sind die ausgezeichneten Sportler und Teams des Jahres 2025

18.02.2026 12:19 Uhr

Am Dienstagabend fand die 20. Hamburger Sportgala statt. Herausragende Athlet:innen wurden wieder für ihre Leistungen geehrt. Die Frauen- und Männerfußball-Teams des HSV erhielten gemeinsam den Teampreis der...

Video02:40 Min.

20. Hamburger Sportgala im Zeichen der Olympischen Spiele

17.02.2026 18:09 Uhr

In der Handelskammer Hamburg findet am Dienstag wieder die Hamburger Sportgala statt. Dann zeigt sich zum 20. Mal, wer als Sportler, Sportlerin oder Team des Jahres geehrt...

Video02:06 Min.

Olympische Spiele in Kiel? Planungen laufen auf Hochtouren

17.02.2026 16:28 Uhr

Die Stadt Kiel (Schleswig-Holstein) möchte teilweise die Olympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044 austragen. Die Planungen, wie die Olympischen Sommerspiele an die Förde geholt werden können, laufen...

Zur Startseite