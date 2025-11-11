Maschinenhalle steht in Flammen – Bewohner verletzt

Auf einem Hof im Landkreis Lüneburg (Niedersachsen) hat eine 1.500 Quadratmeter große Maschinenhalle inklusive einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach gebrannt. Der Schaden durch das Feuer in der Nacht gehe in die Millionenhöhe, sagte ein Sprecher der Polizei. Ein 42 Jahre alter Bewohner des Hofs in Nahrendorf versuchte demnach noch, Maschinenteile aus der brennenden Halle zu holen und erlitt dabei Brandverletzungen am Bein. Er kam ins Krankenhaus.

Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe die Halle nahezu in Vollbrand gestanden, teilte die Polizei mit. Mehr als Hundert Feuerwehrleute waren im Einsatz und verhinderten eine weitere Ausbreitung der Flammen. Eine Bewohnerin des Hofes hatte zuvor Tiere aus einem Nebengebäude freigelassen.

Neben Maschinenteilen lagerte in Kühlräumen auch die Ernte des Hofs in der Halle, sagte der Polizeisprecher. Auch Treibstoff und Gasflaschen sowie eine Werkstatt befanden sich den Angaben nach im Gebäude. Wie das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.

