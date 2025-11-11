Der 11.11. ist Martinstag. Für die Geflügellandwirt:innen im Norden hat jetzt die Hochsaison begonnen. Die Nachfrage nach Gänsen aus der Region in Schleswig-Holstein ist in diesem Jahr hoch – aber die Vogelgrippe, die sich immer weiter ausbreitet, lässt Fragen aufkommen. Wie sicher ist das Geflügelfleisch im Norden?